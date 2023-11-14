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Beşiktaş'ın hazırlık maçları ne zaman?

Beşiktaş, Sakaryaspor ve İstanbulspor ile hazırlık maçı yapacak. Bu gelişmenin duyulmasının ardından taraftarların da maçların tarihine dair araştırmaları başladı. Peki, Beşiktaş'ın hazırlık maçları ne zaman?

Beşiktaş'ın hazırlık maçları ne zaman?

Takımı, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Sakaryaspor ve İstanbulspor ile hazırlık müsabakası yapacak. İşte, Sakaryaspor ve İstanbulspor ile yapılacak maçların tarihleri...

BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇLARI NE ZAMAN?

Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı ekibin 19 Kasım Pazar günü Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor ile karşı karşıya geleceği belirtildi.

Beşiktaş'ın onursal başkanı Süleyman Seba'nın anısına Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadelenin saat 15.00'te başlayacağı aktarıldı.

Rıza Çalımbay'ın teknik direktörlüğünü yaptığı siyah-beyazlıların milli aradaki ikinci ve son hazırlık maçını ise 22 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Trendyol Süper Lig ekibi İstanbulspor ile yapacağı kaydedildi.

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