Beşiktaş'ın hazırlık maçları ne zaman? Program belli oldu

Almanya kampını 3 hazırlık maçıyla tamamlayacak siyah-beyazlı ekip, müsabakaları Avusturya'da oynayacak. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Beşiktaş, hazırlık maçlarında Almanya'dan Augsburg, Macaristan'dan Mezökövesd Zsory ve Fransa'dan Strasbourg ile karşı karşıya gelecek. İşte, Beşiktaş'ın hazırlık maçları tarihleri...



Beşiktaş'ın hazırlık maçlarının programı TSİ şöyle:



15 Temmuz Cumartesi:



16.00 Beşiktaş-Augsburg (Kufstein Arena)



18 Temmuz Salı:



19.00 Beşiktaş-Mezökövesd Zsory (MGG Arena)



21 Temmuz Cuma:



17.00 Beşiktaş-Strasbourg (MGG Arena)