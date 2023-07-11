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Beşiktaş'ın hazırlık maçları ne zaman? Program belli oldu

Beşiktaş'ın hazırlık maçlarının programı belli oldu. Yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmaları için Almanya'da bulunan Beşiktaş'ın hazırlık maçlarının ne zaman ve kimlerle olacağı futbolseverlerce merak ediliyor. Peki, Beşiktaş'ın hazırlık maçları ne zaman?

Beşiktaş'ın hazırlık maçları ne zaman? Program belli oldu

Almanya kampını 3 hazırlık maçıyla tamamlayacak siyah-beyazlı ekip, müsabakaları Avusturya'da oynayacak. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre , hazırlık maçlarında Almanya'dan Augsburg, Macaristan'dan Mezökövesd Zsory ve Fransa'dan Strasbourg ile karşı karşıya gelecek. İşte, Beşiktaş'ın hazırlık maçları tarihleri...

Beşiktaş'ın hazırlık maçlarının programı TSİ şöyle:

15 Temmuz Cumartesi:

16.00 Beşiktaş-Augsburg (Kufstein Arena)

18 Temmuz Salı:

19.00 Beşiktaş-Mezökövesd Zsory (MGG Arena)

21 Temmuz Cuma:

17.00 Beşiktaş-Strasbourg (MGG Arena)

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