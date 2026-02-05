Beşiktaş'ın hedefi çeyrek final, ilk 11'ler belli oldu
05.02.2026 17:05
Son Güncelleme: 05.02.2026 17:10
Beşiktaş, kupada Kocaelispor deplasmanına çıkıyor. İşte ayrıntılar ve ilk 11...
Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş sahaya çıkıyor. Siyah beyazlılar Kocaelispor deplasmanına çıkacak.
İlk iki maçını kazanan Beşiktaş, saat 18'de Kocaelispor'a konuk olacak.
Yasin Özcan, Beşiktaş formasıyla ilk maçına Kocaelispor karşısında çıkacak.
KAZANIRSA ÇEYREK FİNAL
Fenerbahçe ve Keçiörengücü'nü yenen Sergen Yalçın'ın öğrencileri, bugün kazanırsa çeyrek final biletini alacak.
Kocaelispor'un ise 3 puanı bulunuyor.
İLK 11'LER
Kocaelispor: Gökhan, Dijksteel, Baloghi Smolcic, Muharrem, Show, Keita, Tayfur, Churlinov, Agyei, Serdar
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Djalo, Uduokhai, Yasin Özcan, Kartal Kayra, Ndidi, Rashica, Jota Silva, Devrim, El Bilal Toure