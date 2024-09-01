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Beşiktaş'ın ilgilendiği Angelo için Al Nassr iddiası

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Chelsea forması giyen Angelo Gabriel'in Al Nassr ile 5 yıllık sözleşme imzalamaya yakın olduğu öne sürüldü.

Beşiktaş'ın ilgilendiği Angelo için Al Nassr iddiası

Transfer çalışmalarını sürdüren 'ta Chelsea forması giyen Angelo Gabriel'in siyah-beyazlılarla ismi anılıyordu.

Suudi Arabistan basınından Ariyadhiah'ın haberine göre, Al Nassr'ın Premier Lig ekibiyle Brezilyalı yıldız için son görüşmeleri yaptığı ve 5 yıllık sözleşme imzalamaya yakın olduğu öne sürüldü. 

Beşiktaş'ın 2. Başkanı Hüseyin Yücel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kanat transferinde 1 numaralı hedeflerinin Angelo Gabriel olduğunu açıklamıştı. 

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