NTV.COM.TR’ye geri dön

Beşiktaş'ın ilk başkan adayı Hasan Arat oldu: Hasan Arat kimdir?

Beşiktaş'ta başkanlık için adı geçen isimlerden Hasan Arat, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Açıklama ardından Hasan Arat'ın kariyeri ve hayatıyla ilgili araştırmalar başladı. Peki, Beşiktaş'ın başkan adayı Hasan Arat kimdir?

Beşiktaş'ın ilk başkan adayı Hasan Arat oldu: Hasan Arat kimdir?

Hasan Arat, 27 Eylül 1959 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Arat, Türk spor yöneticisi, iş adamı ve eski profesyonel basketbolcudur. İstanbul'un 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına ev sahipliği yapma adaylığının lideriydi.

Arat, 1976-1987 yılları arasında basketbol takımında forma giydi. Bu süreçte Beşiktaş ile 3 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Arat, basketbolculuk kariyerinin ardından iş hayatına atıldı.

Arat, 2012 yılından itibaren Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nde (TMOK) çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2012-2016 yılları arasında TMOK Yönetim Kurulu Üyeliği, 2016-2020 yılları arasında TMOK Başkan Vekilliği ve 2020 yılından itibaren TMOK Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...