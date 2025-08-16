Beşiktaş'ın ilk hafta şansı: Son yıllarda Süper Lig'e iyi başlıyor

Beşiktaş, Avrupa kupası maçları dolayısıyla ertelenen ilk haftadaki Kayserispor karşılaşmasının ardından ligde 2025-2026 sezonuna bir sonraki mücadele olan ikas Eyüpspor müsabakasıyla start verecek.



Süper Lig'de yeni sezonun 2. haftasında yarın sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak Beşiktaş, 67 sezonu geride kalan ligdeki açılış maçlarında 42 galibiyet elde etti. Siyah-beyazlılar, 17 beraberlik ve 8 de yenilgi yaşadı.



Siyah-beyazlılar, lig tarihinde ev sahibi olarak çıktığı 33 ilk hafta karşılaşmasının ise 29'unu kazandı. Beşiktaş, 3 karşılaşmada ise berabere kalırken, 1 maçtan da yenik ayrıldı.



SON 12 SEZONDA 11 GALİBİYET



Beşiktaş, Süper Lig'de son 12 sezonda ilk hafta maçlarında 11 kez sahadan galip ayrıldı.



Siyah-beyazlılar 2013-2014'ten 2024-2025'e dek 12 sezonda sırasıyla Trabzonspor (2-0), Mersin İdmanyurdu (0-1, 2-5) (2 sezon üst üste), Alanyaspor (4-1), Antalyaspor (2-0), Akhisarspor (2-1), Trabzonspor (1-3), Çaykur Rizespor (3-0), Kayserispor (1-0), Fatih Karagümrük (0-1) ve Samsunspor'u (0-2) mağlup etti.



Söz konusu dönemde Beşiktaş, sadece 2019-2020 sezonunda deplasmanda Sivasspor'a 3-0 kaybetti.



KENDİ SAHASINDA GOL SORUNU YAŞAMIYOR



Beşiktaş, geride kalan 67 sezondaki ilk hafta maçlarından 58'inde gol atarken, sadece 9'unda rakip fileleri havalandıramadı.



Siyah-beyazlı ekip, gol bulamadığı 9 mücadeleye de deplasmanda çıktı.



"Kara kartal", sahasında oynadığı 33 ilk hafta karşılaşmasının tamamında ise gol sevinci yaşadı.



EN FARKLI GALİBİYETLER



Beşiktaş, ilk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla alırken, en farklı yenilgiyi ise 3-0 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı.



Siyah-beyazlı takım, ilk hafta maçlarında 1962-1963 sezonunda Vefa'yı, 1966-1967'de İzmirspor'u 4-0 mağlup etti.



Beşiktaş, 2019-2020'de Sivasspor'a 3-0, 1977-1978 sezonunda Diyarbakırspor'a ve 1996-1997 Bursaspor'a 2-0'lık skorlarla ilk hafta maçlarını kaybetti.

