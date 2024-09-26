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Beşiktaş'ın İsrail temsilcisi Hapoel ile oynayacağı maç için tarafsız saha kararı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı ile İsrail temsilcisi Hapoel Shlomo Tel Aviv arasında İstanbul'da oynanması gereken müsabakanın Sırbistan'ın Belgrad kentine alındığı duyuruldu.

Beşiktaş'ın İsrail temsilcisi Hapoel ile oynayacağı maç için tarafsız saha kararı

EuroCup, Beşiktaş Erkek Takımı ile Hapoel Shlomo Tel Aviv arasında İstanbul'da oynanması gereken müsabakanın Sırbistan'ın Belgrad kentindeki Aleksandar Nikolic Salonu'nda alındığını açıkladı.

Açıklamada kararın Türkiye ve İsrail hükümetlerinin önerileriyle alındığı belirtildi.

Mücadele 8 Ekim Salı günü saat 20.00'de oynanacak. 

Beşiktaş'ın İsrail temsilcisi Hapoel ile oynayacağı maç için tarafsız saha kararı - 1
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