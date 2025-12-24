Beşiktaş'ın kamp yapacağı şehir ve tarihler belli oldu
24.12.2025 16:12
NTV - Haber Merkezi
Yılı derbi galibiyetiyle kapatan Beşiktaş'ın devre arası hazırlık kampı programı açıklandı.
Beşiktaş Futbol Takımı'nın devre arası hazırlık kampı programı belli oldu.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre Beşiktaş, 31 Aralık Çarşamba gününe kadar izin yapacak.
Sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına 1 Ocak 2026 tarihinde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak siyah-beyazlı takım, hazırlık kampını ise 2-10 Ocak 2026 tarihlerinde Antalya Gloria Sports Arena'da gerçekleştirecek.
Beşiktaşlı futbolcuların Kadıköy'deki galibiyet coşkusu
YILI MORALLİ KAPATTI
Türk futbolunun devleri Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelmişti. Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de karşılaşmış ve mücadeleyi 2-1 Beşiktaş kazanmıştı.
Yalçın maç sonunda yaptığı açıklamada, İlk yarıyı moralli kapatıp ikinci yarıya hazırlanacağız. “Taraftarımızın yeni yılını kutlamak istiyorum. Biraz da sabır diliyorum. İyi antrenman yapıyor oyuncularımız, futbol canlı bir oyun. Taraftarımızdan beklentimiz hocasına, başkanına, oyuncusuna sahip çıkmasını bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.