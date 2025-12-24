Beşiktaş'ın kamp yapacağı şehir ve tarihler belli oldu

YILI MORALLİ KAPATTI



Türk futbolunun devleri Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelmişti. Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de karşılaşmış ve mücadeleyi 2-1 Beşiktaş kazanmıştı.



Yalçın maç sonunda yaptığı açıklamada, İlk yarıyı moralli kapatıp ikinci yarıya hazırlanacağız. “Taraftarımızın yeni yılını kutlamak istiyorum. Biraz da sabır diliyorum. İyi antrenman yapıyor oyuncularımız, futbol canlı bir oyun. Taraftarımızdan beklentimiz hocasına, başkanına, oyuncusuna sahip çıkmasını bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.