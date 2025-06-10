Beşiktaş'ın kamp yapacağı ülke, tarih ve maç programı belli oldu
Beşiktaş'ın kamp yapacağı ülke, tarih ve hazırlık maçlarının programı açıklandı.
Beşiktaş'ın yeni sezon hazırlık programı belli oldu. Siyah beyazlılar Avusturya’da kamp yapacak ve dört hazırlık maçı oynayacak.
Siyah beyazlılardan yapılan açıklama şöyle:
"Futbol A Takımımız, 2025-26 sezonu hazırlıklarına 28 Haziran Cumartesi günü saat 17.00’de BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla başlayacak.
3 Temmuz Perşembe gününe kadar hazırlıklarını İstanbul’da sürdürecek olan siyah-beyazlılarımız, yurt dışı kampını 4-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Bad Erlach kasabasında gerçekleştirecek.
Beşiktaşımız, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında dört hazırlık maçı oynayacak."
BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇLARI PROGRAMI
10 Temmuz Perşembe
20.00 Beşiktaş – ST Pölten (NV Arena)
13 Temmuz Pazar
18.00 Beşiktaş – FC Admira Wacker (Datenpol Arena)
16 Temmuz Çarşamba
19.30 Beşiktaş – Wolfsberger AC (Alpenstadion Kapfenberg)
17 Temmuz Perşembe
19.30 Beşiktaş – FC Petrzalka 1898 (Ergo Arena)
Futbol A Takımımızın Yeni Sezon Hazırlıkları Programı Belli Oldu— Beşiktaş JK (@Besiktas) June 10, 2025
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