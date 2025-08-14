Beşiktaş'ın Konferans Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu!
Beşiktaş'ın St. Patrick's'i elemesi halinde karşılaşacağı takım belli oldu.
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's ile eşleşen Beşiktaş, ilk maçı deplasmanda 4-1'lik skorla kazanmıştı.
Rövanşa büyük bir skor avantajıyla çıkacak olan siyah-beyazlıların, play-off turuna yükselmesi halinde rakibi belli oldu.
Beşiktaş, St. Patrick's'i elerse UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Lausanne ile karşılaşacak.
Lausanne, 3. eleme turunda eşleştiği Astana'ya iki maçta 5-1'lik üstünlük kurarak adını UEFA Konferans Ligi play-off turuna yazdırdı.
İlk maçtan 3-0 galip ayrılan Lausanne, rövanşta da Beyatt Lekoueiry ve Gaoussou Diakite'nin golleriyle 2-0 kazanarak play-off turuna kaldı.
MAÇ TARİHLERİ
Play-off turunda karşılaşmalar, 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.
BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?
Beşiktaş, St. Patrick's karşısında 4-1 galip geldiği ilk maçın rövanşında turu geçebilmek için büyük avantaja sahip.
İrlanda ekibi önünde siyah-beyazlı takımın alacağı tüm galibiyetler ve beraberliklerin yanı sıra 2 farklı yenilgiler Beşiktaş'a play-off turunu getirecek.
Siyah-beyazlıların 90 dakikayı üç farklı geride tamamlaması halinde mücadele uzatmalara gidecek.
Öte yandan alacağı dört farklı her yenilgide Beşiktaş, Avrupa kupalarına veda edecek.
