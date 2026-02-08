Canlı maç anlatımı: Beşiktaş'ın konuğu Alanyaspor
08.02.2026 17:44
Son Güncelleme: 08.02.2026 20:11
Beşiktaş yenilenmiş kadrosuyla galibiyet Alanyaspor karşısında galibiyet arıyor. Siyah beyazlılar 21. hafta maçında Alanyaspor'u konuk ediyor.
Beşiktaş Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 10 maça taşımanın peşinde. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor.
Asllani kırmızı kart ve Bilal Toure sarı kart cezası nedeniyle bu maçta oynayamıyor.
22 puanla 10'uncu sırada bulunan Alanyaspor son 3 maçtan sadece 1 puan alabildi.
Ligin ilk yarısındaki maçı alanyaspor 2-0 kazanmıştı.
Beşiktaş 0 - Alanyaspor 1
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
1' Beşiktaş'ta Vaclav Cerny, 40. saniyede sarı kart gördü.
9' Güven Yalçın'ın golüyle Alanya 1-0 öne geçti
11'LER
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cengiz, Cerny, Olaitan, Hyeongyu Oh.
Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Duarte, Janvier, Hagi, Ui-Jo, Güven.