Beşiktaş'ın konuğu Alanyapor, muhtemel 11'ler
08.02.2026 17:44
Beşiktaş yenilenmiş kadrosuyla galibiyet arayacak. Siyah beyazlılar 21. hafta maçında Alanyaspor'u konuk edecek.
Beşiktaş Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 10 maça taşımanın peşinde. Karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır. Maç saat 20'de başlayacak
Siyah beyazlılar Alanyaspor'a rakip olduğu son beş Lig maçını kazanamadı.
Asllani kırmızı kart ve Bilal Toure sarı kart cezası nedeniyle bu maçta oynayamayacak.
22 puanla 10'uncu sırada bulunan Alanyaspor son 3 maçtan sadece 1 puan alabildi.
Ligin ilk yarısındaki maçı alanyaspor 2-0 kazanmıştı.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Agbadou, Emirhan, Rıdvan (Yasin), Ndidi, Orkun, Olaitan, Cengiz, Cerny, Hyeongyu Oh.
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Ruan, Maestro, Makouta, Hagi, Hwang Ui Jo, Güven.