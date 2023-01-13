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Beşiktaş'ın Konyaspor hazırlıkları tamamladı: Kamp kadrosu açıklandı

Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Açıklanan kamp kadrosunda Salih Uçan, Ghezzal ile kadroya alınmayan Montero yer almadı.

Beşiktaş'ın Konyaspor hazırlıkları tamamladı: Kamp kadrosu açıklandı

'ta Konyaspor maçı öncesi Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan son antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 çalışmasının ardından oynanan çift kale taktik maçıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Konyaspor ile oynayacağı maç için bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Konya'ya uçtu. 

Sarı kart cezalısı Salih Uçan, sakatlığı süren Ghezzal ile kadroya alınmayan Montero kafilede yer bulamadı. 

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