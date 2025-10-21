Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kadrosu açıklandı

Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında 22 Ekim Çarşamba günü TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacağı müsabakanın kamp kadrosu açıklandı.



Siyah-beyazlı kulübün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, maç eksiği bulunan Demir Ege Tıknaz'ın yanı sıra statü gereği Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, El Bilal Toure ve Jota Silva kadroda yer almadı.



Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:



Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Wilfred Ndidi, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Taylan Bulut, Rafa Silva, Rıdvan Yılmaz, David Jurasek, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, Mustafa Erhan Hekimoğlu.