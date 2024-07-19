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Beşiktaş'ın Merih Demiral planı

Beşiktaş, stoper arayışlarını sürdürürken A Milli Takım'ın stoperi Merih Demiral'i gündemine aldı. Suudi Arabistan'da Al Ahli takımında forma giyen deneyimli savunmacının bonservisini yüksek bulan siyah-beyazlıların kiralama formülünü devreye sokacağı belirtildi.

Beşiktaş'ın Merih Demiral planı

Stoper takviyesi için transfer çalışmalarını sürdüren 'ta A Milli Takım'ın yıldızı Merih Demiral gündeme geldi.

Fanatik'in haberine göre, siyah-beyazlıların Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen Merih Demiral'i kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü.

Suudi ekibin 15 milyon euroluk bonservis beklentisini çok bulan Beşiktaş'ın kiralama formülünü devreye sokacağı kaydedildi.

Merih Demiral geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Atalanta'dan 16.5 milyon euro karşılığında Al Ahli'ye transfer olmuştu.

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