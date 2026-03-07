Beşiktaş'ın namağlup serisi derbide son buldu

Ramazan imsakiyesi banner
07.03.2026 22:38

Anadolu Ajansı
İHA

Süper Lig'de 13 ve Türkiye Kupası'nda da 4 olmak üzere oynadığı son 17 maçta mağlup olmayan Beşiktaş'ın bu serisi, Galatasaray müsabakasıyla sona erdi.

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray’a 1-0 kaybetti.

 

Bu karşılaşmaya kadar siyah-beyazlı ekip, ligde 13 ve Türkiye Kupası’nda 4 olmak üzere oynadığı son 17 maçta yenilgi yüzü görmemişti. Kartal’ın bu namağlup serisi derbide sona erdi.

 

Beşiktaş; Galatasaray karşılaşmasına kadar Süper Lig’de Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Kayserispor, Konyaspor, RAMS Başakşehir, Göztepe ve Kocaelispor’u mağlup etti.

 

Siyah-beyazlılar; Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor, Eyüpspor ve Alanyaspor ile ise berabere kaldı.

 

Kara Kartal, Ziraat Türkiye Kupası’nda da Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü ve Çaykur Rizespor’u mağlup ederken, Kocaelispor ile puanları paylaştı.

