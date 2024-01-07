Beşiktaş'ın orta sahası Jean Onana, Marsilya için Fransa'da

Beşiktaş'ta sezon başında Lens'ten transfer edilen ve beklentilerin altında kalan Jean Onana takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
FRANSA'YA UÇTU
Siyah-beyazlı formayla ligde yalnızca 12 dakika süre alan Kamerunlu, Marsilya ile transfer görüşmeleri için Fransa'ya uçtu.
SATIN ALMA OPSİYONU OLACAK
Onana'nın kiralık olarak Fransız ekibi Marsilya'ya katılması beklenirken, sözleşmesinde satın alma opsiyonu da bulunacak.
4 milyon Euro karşılığında transfer edilen Jean Onana, siyah beyazlı formayla 10 resmi maçta yalnızca 188 dakika süre aldı ve 1 asistlik performans sergiledi.
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