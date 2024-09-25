Beşiktaş'ın rakibi Ajax'ın Teknik Direktörü Francesco Farioli: Korku doğru kelime olmaz, doğru kelime saygı

UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında Ajax, yarın saat 22.00 Johan Cruyff Arena’da Beşiktaş’ı konuk edecek. Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Ajax Teknik Direktörü Francesco Farioli ve futbolculardan Jordan Henderson açıklamalarda bulundu.

Tüm maçları kazanmak istediklerini belirten Farioli, “Tabii ki bütün maçları kazanmak istiyoruz. Ancak realist olmamız gerekiyor. Nereye gitmek istediğimizi biliyoruz, nasıl gideceğimizi de biliyoruz. Bazen çok heyecanlı oluyoruz, bazen de çok rahat oluyoruz. Bu da en tehlikeli şey hayatta. Sürekli dengede olmamız gerekli. Aynı zamanda eleştiriye açık olmamız gerekiyor. Fortuna maçından sonra buraya geldik. Bütün problemlerimizi bu çözmüyor. Nereye gitmek istediğimizi biliyoruz, nasıl gitmek istediğimizi biliyoruz. Bazen iyi günde oluyoruz, bazen kötü günde” diye konuştu.



Beşiktaş’tan korkmadıklarının altını çizen 35 yaşındaki genç teknik adam, “Korku doğru kelime olmaz, doğru kelime saygı.” diyerek cümlelerini tamamladı.