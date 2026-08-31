Beşiktaş'ın rakibi Çorum FK. İlk 11'ler

Beşiktaş , Trendyol Süper Lig 'in 3. haftasında bu akşam Arca Çorum FK 'yi ağırlayacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak.

Müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Yeni sezona 1'er galibiyet ve yenilgiyle giren siyah-beyazlı futbol takımı, ligin yeni ekiplerinden Çorum FK'yi mağlup ederek Fenerbahçe derbisine kayıpsız gitmeyi hedefliyor.

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

POKU VE MIRETTI FORMA BEKLEYECEK

Beşiktaş'ta yeni transferler Ernest Poku ve Fabio Miretti, Çorum FK karşısında görev verilmesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

ÇORUM FK İLE İLK RANDEVU

Beşiktaş ile Çorum FK, kulüp tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de bu sezon ilk defa mücadele etme hakkı elde eden Çorum ekibi, siyah-beyazlı takımın lig tarihinde karşılaştığı 77. takım olacak.

Öte yandan Çorum FK, Galatasaray ve Kasımpaşa'nın ardından 3. haftada da İstanbul ekibi olan Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak.