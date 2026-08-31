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Beşiktaş'ın rakibi Çorum FK. İlk 11'ler

31.08.2026 12:56

Son Güncelleme: 31.08.2026 20:39

Beşiktaş'ın rakibi Çorum FK. İlk 11'ler
Resmi Kurum

Beşiktaşlı futbolcuların gol sevinci.

NTV - Haber Merkezi
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş ile Çorum FK karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında bu akşam Arca Çorum FK'yi ağırlayacak.

 

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak.

 

Müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

 

Yeni sezona 1'er galibiyet ve yenilgiyle giren siyah-beyazlı futbol takımı, ligin yeni ekiplerinden Çorum FK'yi mağlup ederek Fenerbahçe derbisine kayıpsız gitmeyi hedefliyor.

 

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

 

POKU VE MIRETTI FORMA BEKLEYECEK

 

Beşiktaş'ta yeni transferler Ernest Poku ve Fabio Miretti, Çorum FK karşısında görev verilmesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

 

ÇORUM FK İLE İLK RANDEVU

 

Beşiktaş ile Çorum FK, kulüp tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

 

Süper Lig'de bu sezon ilk defa mücadele etme hakkı elde eden Çorum ekibi, siyah-beyazlı takımın lig tarihinde karşılaştığı 77. takım olacak.

 

Öte yandan Çorum FK, Galatasaray ve Kasımpaşa'nın ardından 3. haftada da İstanbul ekibi olan Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak.

20:24
İLK 11'LER
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Agbadou, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic. Çorum FK : Felipe, Gökhan, Penetre, Smolcic, Borza, Ramadani, Berat, Serdar, Diomande, Emircan, Ramirez.
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