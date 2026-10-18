Beşiktaş'ın rakibi Crystal Palace, Brighton deplasmanında dağıldı

Premier Lig'de Ferdi Kadıoğlu 'nun ilk 11'de forma giydiği maçta Brighton, sahasında Crystal Palace'ı 5-0 mağlup etti. Ferdi'nin 62 kez topla buluşarak yüzde 86 pas isabeti yakalayıp rakip kaleye 1 şut attığı maçın golleri Convot (Dk. 4 kk), Gomez (Dk. 7), Ayari (Dk. 10), Kostoulas (Dk. 49), Hinshelwood'dan (Dk. 84) geldi.

Bu sonuçla 7 maç sonunda puanını 16'ya yükseltti ve 23 golle Premier Lig'in en skorer takımı oldu.

Beşiktaş'ın 22 Ekim perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşacağı Crystal Palace ise 4. yenilgisini alıp, 7 puanda kaldı.