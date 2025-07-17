Beşiktaş’ın rakibi Shakhtar Donetsk oldu

UEFA Avrupa Ligi 1’inci Tur rövanş mücadelesinde Finlandiya takımı Ilves ile Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi. Tampere kentindeki Tammelan Pallokentta’da TSİ 19.00’da başlayan karşılaşmada Norveç Futbol Federasyonu’ndan Mohammad Aslam düdük çaldı. Mohammad Aslam’ın yardımcılıklarını ise Jörgen Valstadsve ile Alf Olav Rossland üstlendi.

Teknik direktör Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, 6-0 biten ilk maçın rövanşında deplasmanda Ilves ile golsüz berabere kaldı ve adını bir üst tura yazdırdı. Bu sonucun ardından Ukrayna ekibi, UEFA Avrupa Ligi 2’nci Ön Eleme Turu’nda Beşiktaş ile eşleşti.

Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2’nci Ön Eleme Turu ilk maçı 24 Temmuz’da, rövanş maçı ise 31 Temmuz’da oynanacak.

BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇINDA PETRZALKA'YA YENİLDİ



Bu arada yeni sezonun çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, dördüncü ve son hazırlık karşılaşmasında Slovakya 2’nci Lig takımı Petrzalka’ya 2-1 mağlup oldu.



Beşiktaş, as futbolcuların kadroya alınmadığı maça; Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Necip Uysal, Emrecan Uzunhan, Emirhan Topçu, Amir Hadziahmetovic, Elan Ricardo, Keny Arroyo, Tayfur Bingöl, Emrecan Terzi ve Salih Uçan ilk 11’iyle çıktı.



İlk yarıda oldukça etkisiz oynayan siyah-beyazlılar, 10’uncu dakikada Bordac, 12’nci dakikada da Danek'in golleriyle 2-0 geriye düştü. İlk yarı bu skorla kapanırken teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ikinci devreye Al-Musrati, Ernest Muci ve Jean Onana'yı alarak başladı. Değişikliklerden sonra biraz toparlanan Beşiktaş, 54’üncü dakikada Ernest Muci ile farkı 1'e indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca siyah-beyazlı ekip, sahadan 2-1’lik skorla mağlup ayrıldı.



Avusturya kampını tamamlayan Beşiktaş, yarın öğlen Türkiye'ye dönecek.

