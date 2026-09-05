Beşiktaş'ın rakipleri gol yağdırdı

Beşiktaş 'ın Avrupa Ligi 'ndeki rakiplerinden Bayer Leverkusen ve Crystal Palace lig maçlarını 3 puanla kapattılar.

Bundesliga'nın 2. haftasında sahasında Unıon Berlin'i ağırlayan Bayer Leverkusen, 2 yarıda bulduğu 2'şer golle sahadan 4-0 galip ayrıldı ve sezonun ilk galibiyetini aldı.

Premier Lig temsilcisi Crystal Palace da Fulham deplasmanından nefes kesen bir 90 dakika sonunda 3-2 galip ayrıldı.

Fulham karşısında ilk yarıyı 2--1 geride tamamlayan Palace, 54'te Mitchell ve 77'de Ben Chilwell ile bulduğu gollerle maçı 3-2 kazandı.