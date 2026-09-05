Beşiktaş'ın rakipleri gol yağdırdı
05.09.2026 22:22
Bayer Leverkusen, Unıon Berlin'i 4 golle geçerken Crystal Palace da Fulham deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı.
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Bayer Leverkusen ve Crystal Palace lig maçlarını 3 puanla kapattılar.
Bundesliga'nın 2. haftasında sahasında Unıon Berlin'i ağırlayan Bayer Leverkusen, 2 yarıda bulduğu 2'şer golle sahadan 4-0 galip ayrıldı ve sezonun ilk galibiyetini aldı.
Premier Lig temsilcisi Crystal Palace da Fulham deplasmanından nefes kesen bir 90 dakika sonunda 3-2 galip ayrıldı.
Fulham karşısında ilk yarıyı 2--1 geride tamamlayan Palace, 54'te Mitchell ve 77'de Ben Chilwell ile bulduğu gollerle maçı 3-2 kazandı.