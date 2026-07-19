Salah transferinde son durum, sözleşme ve maaşı netleşti. "Salah onay verdi menajeri parayı artırdı"

Beşiktaş ile Muhammed Salah ile 1+1 sözleşme konusunda büyük ölçüde anlaştı .



Siyah beyazlılar, Mısırlı yıldıza bonuslarla birlikte yıllık 10+2 milyon euro maaş önerdi.

“SALAH TRANSFERE ONAY VERDİ”



Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan son durum hakkında açıklama geldi. Win Win'e konuşan Adalı şunları söyledi:



“Mohamed Salah transfere onay verdi. Ancak daha sonra, basında 'Transfer bitti' haberleri çıkmaya başlar başlamaz menajeri maddi taleplerini artırdı. Menajer, kendi komisyonunu yüzde 35'e çıkardı. Bizim açımızdan böyle bir yüzde kabul edilemez. Salah'ın bu rakamlardan haberi olduğunu da düşünmüyoruz.”



Liverpool'da ligde 193 gol atan Salah, Premier Lig tarihinin en golcü yabancı futbolcusu konumunda bulunuyor.

Geride kalan sezon 41 maçta forma giyen Mısırlı yıldız 12 gol, 10 asistle oynadı.



34 yaşındaki Salah kariyerinde 1 Şampiyonlar Ligi, 3 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.



PERFORMANSI



Salah kariyerinde çıktığı 694 maçta 334 gol atmış ve 271 asist katkısı vermişti.

Salah kariyerinde Liverpool'un yanı sıra Roma ve Chelsea gibi takımlarda da forma giymişti.