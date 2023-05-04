Beşiktaş'ın Salih Uçan ve Omar Colley üzüntüsü

Beşiktaş Süper Lig'in 32. haftasında Fraport Tav Antalyaspor ile karşılaşacak.



Galatasaray derbisinde sakatlanan Salih Uçan, karşılaşmada forma giyemeyecek. Teknik direktör Şenol Güneş, Salih'in yerine Maxim veya Necip'e forma şansı verecek.



Derbi öncesi antrenmanda sakatlık yaşamasına rağmen karşılaşmada görev yapan Omar Colley'in durumu ise belirsiz. Dizindeki ağrıları süren Gambiyalı stoper, Antalya kafilesinde olmayabilir.



Cumartesi Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri belli oldu Haberi Görüntüle