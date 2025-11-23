Beşiktaş'ın Samsunspor karşısındaki galibiyet hasreti 20 yıla çıktı

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş, evinde Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla siyah-beyazlıların rakibine karşı olan galibiyet hasreti de sürdü.

Kartal, Samsun temsilcisini konuk ettiği son 4 mücadeleden 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle ayrıldı.

Dolmabahçe’de rakibini ligde son olarak 2 Ekim 2005 tarihinde 3-2’lik skorla mağlup eden Beşiktaş’ın galibiyet hasreti 20 yıla çıkmış oldu.