23.11.2025 19:49

Beşiktaş'ın Samsunspor karşısındaki galibiyet hasreti 20 yıla çıktı
Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş’ın rakibine karşı galibiyet hasreti 20 yıla çıktı.

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş, evinde Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

 

Bu sonuçla siyah-beyazlıların rakibine karşı olan galibiyet hasreti de sürdü.

 

Kartal, Samsun temsilcisini konuk ettiği son 4 mücadeleden 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle ayrıldı.

 

Dolmabahçe’de rakibini ligde son olarak 2 Ekim 2005 tarihinde 3-2’lik skorla mağlup eden Beşiktaş’ın galibiyet hasreti 20 yıla çıkmış oldu.

