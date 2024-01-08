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Beşiktaş'ın Sebastian Haller planı

Beşiktaş, takımdan ayrılması beklenen Vincent Aboubakar'ın yerine sezon sonuna kadar Sebastian Haller'i transfer etmeyi planlıyor. Siyah-beyazlıların Alman ekibiyle anlaştığı ve yıl sonuna kadar 29 yaşındaki golcünün maaşını karşılayacağı öne sürüldü.

Beşiktaş'ın Sebastian Haller planı

'ta kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar'ın takımdan ayrılma ihtimalini göz önünde bulunduran siyah-beyazlı yönetim hücum bölgesi için çalışmalarına başladı.

Hürriyet'in haberine göre, Beşiktaş'ın olası Aboubakar ayrılığında bu boşluğu Sebastian Haller ile doldurmayı planladığı öne sürüldü.

Sezon sonuna kadar 29 yaşındaki golcüyle anlaşmaya varıldığı ve sezon sonuna kadar Borussia Dortmund'dan alacağı parayı siyah-beyazlıların karşılayacağı da belirtildi.

Temmuz 2022'de Dortmund'a imza attıktan sonra testis kanseri ortaya çıkan Haller, 6 ay tedavi gördükten sonra sahalara dönmüştü.

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