Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk maçı biletleri satışa çıkıyor: 25 bin TL'ye 90 dakika!

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında 24 Temmuz Perşembe günü 21.00'de Tüpraş Stadı'nda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i konuk edecek Beşiktaş'ta müsabakanın biletleri yarın satışa sunuldu.



Kulübün açıklamasına göre biletlerin ön satışı saat 15.00’te BJK SuperApp’te yapılacak.

Genel satış ise 22 Temmuz Salı günü 11.00'de gerçekleştirilecek.



Beşiktaş'ın bu sezonki ilk resmi maçının bilet fiyatları şöyle:



VIP 100: 25 bin TL

VIP 101-126: 22 bin TL

Kategori: 7 bin TL

Kategori: 6 bin TL

Kategori: 5 bin TL

Kategori: 4 bin 500 TL

Kategori: 4 bin TL

Kategori: 3 bin 500 TL

Doğu Üst: 4 bin TL

Kategori: bin 500 TL

Kategori: bin 250 TL