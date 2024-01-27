Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kadrosunda sakatlık duyuruldu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.
Siyah-beyazlılarda mücadele öncesi kamp kadrosu duyurulurken, sakatlıkları dolayısıyla Semih Kılıçsoy ile Onur Bulut'un kadroya dahil edilmediği açıklandı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
"Adana Demirspor maçında sağ ayak bileği iç yan bağında kısmi yaralanması olan Semih Kılıçsoy ile Osteitis pubis şikayeti sebebiyle ağrıları artan Onur Bulut, EMS Yapı Sivasspor maçı kadrosuna dahil edilmediler."
Beşiktaş'ın kamp kadrosunda yer alan isimler şöyle;
Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Daniel Amartey, Ante Rebic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zainutdinov, Jackson Muleka, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç, Salih Uçan, Aytuğ Batur Kömeç, Cenk Tosun, Serkan Emrecan Terzi, Rachid Ghezzal, Milot Rashica, Gedson Fernandes, Emrecan Bulut
Sivasspor - Beşiktaş mücadelesi 28 Ocak Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma beINSPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
EMS Yapı Sivasspor maçı kamp kadromuz. 🦅#SİVvBJK— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 27, 2024
ℹ Adana Demirspor maçında sağ ayak bileği iç yan bağında kısmi yaralanması olan Semih Kılıçsoy ile
Osteitis pubis şikayeti sebebiyle ağrıları artan Onur Bulut,
EMS Yapı Sivasspor maçı kadrosuna dahil edilmediler. pic.twitter.com/Bc0BGG7lin
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