Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kamp kadrosu açıklandı: 5 eksik

Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, tedavi süreci devam eden Serkan Emrecan Terzi, arka adalesinde kısmi yırtık saptanan Tayyip Talha Sanuç ve uyluk arka adale grubunda artmış risk tespit edilen Al Musrati, kamp kadrosuna alınmadı.



Ayrıca tedavileri süren Gabriel Paulista ile Necip Uysal da kadroya dahil edilmedi.



Beşiktaş'ın kamp kadrosunda bulunan futbolcular şöyle:



Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Milot Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Felix Uduokhai, Alex Oxlade-Chamberlain, Ciro Immobile, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç, Bakhtiyor Zaynutdinov, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Rafa Silva, Emirhan Topçu, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Gedson Fernandes, Mustafa Hekimoğlu