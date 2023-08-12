Beşiktaş'ın Talisca teklifi ortaya çıktı

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Erol Kaynar, siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, Talisca'nın transferi için futbolcunun kulübü Al-Nassr'a 10+2 milyon euroluk bir teklif yaptığını ileri sürdü.



Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Kaynar, "İşin gerçeği şu; Talisca nisan ayında takımıyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bunu rağmen başkan Ahmet Nur Çebi, kulübü Al-Nassr'a 10 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro bonus şeklinde iki defa teklifte bulundu. Buna rağmen Suudi Arabistan kulübünden herhangi cevap ya da karşı istek gelmedi." dedi.



"DENGELERİ ALTÜST EDER"



Talisca gibi bir oyuncuyu her takımın isteyeceğini belirten Kaynar, "Tutun ki, anlaştınız… Alacağı yıllık ücret Beşiktaş'ın içinde bütün dengeleri altüst eder. Aboubakar, Gedson ve diğer futbolculara ne diyeceksiniz? Tabii ki, kalite farkından bazı oyuncuların yüksek ücret alması normal ama arada uçurum olacak kadar değil. Taraftar her sezon mutlaka klas ve üst düzey oyuncular ister, bu en doğal hakkıdır ancak işin gerçeklerini ortaya koymadan da doğru yolda ilerlenemez." ifadelerini kullandı.

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