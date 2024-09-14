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Beşiktaş'ın Trabzonspor kamp kadrosu belli oldu:  Joao Mario kafilede mi?

Beşiktaş'ın Trabzonspor kamp kadrosu belli oldu. Yeni transfer Joao Mario kafilede yer aldı.

Beşiktaş'ın Trabzonspor kamp kadrosu belli oldu:  Joao Mario kafilede mi?

'ın Trabzonspor kamp kadrosu açıklandı.

Siyah beyazlıların yeni transferi Joao Mario kafilede yer aldı.

Bu hafta takımla çalışmalara başlayan Oxlade Chamberlain ile Can Keleş ise kadroda yok.

Ligde oynadığı 3 maçı da kazanan siyah beyazlılar, yarın saat 20'de Trabzonspor deplasmanına çıkacak.

Sezona kötü başlayan bordo mavililerde Abdullah Avcı'nın yerine göreve gelen Şenol Güneş, beşinci dönemindeki ilk maçına eski takımına rakip olacak.

BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU

Beşiktaş'ın Trabzonspor kamp kadrosu belli oldu:  Joao Mario kafilede mi? - 1

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