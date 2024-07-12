Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Ciro Immobile, İstanbul'a geldi

Beşiktaş Futbol AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, İtalyan futbolcunun transferi için hem oyuncu hem de kulübü Lazio ile görüşmelere başlandığı bildirildi.



Siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel ve yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar ile İtalya'nın başkenti Roma'dan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 34 yaşındaki santrforu, bine yakın taraftar karşıladı.



Ciro Immobile, Hüseyin Yücel ve Feyyaz Uçar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Beşiktaş formasıyla taraftarın karşısına çıkan İtalyan oyuncu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum. Yeni sezon için hazırım. Taraftar inanılmaz. Çok duygulandım." ifadesini kullandı.



Immobile, siyah-beyazlı taraftarların yanına giderek onlarla mutluluklarını paylaştı ve "Üçlü" çektirdi. Deneyimli futbolcunun, kendisine gösterilen ilgi karşısında gözleri doldu.

