Beşiktaş'ın transferlerinin İstanbul'a geliş zamanı belli oldu

Beşiktaş iki futbolcuyu İstanbul'a getiriyor.

Fenerbahçe defterini kapatan Bright Osayi-Samuel, Beşiktaş'la anlaştı. Ayrıca Beşiktaş, Benfica ile sol bek David Jurasek'in satın alma opsiyonlu kiralanması konusunda anlaşmaya vardı.



Geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla 39 maça çıkan 27 yaşındaki Osayi, 2 asistlik bir performans sergiledi.



Çek futbolcu ise Yunanistan, İtalya ve Almanya'dan birçok kulübün ilgili olmasına rağmen Beşiktaş'ı ve Türkiye'yi seçti.

PEŞ PEŞE İSTANBUL'A İNECEKLER



Futbola ülkesinin Zbrojovka Brno takımında başlayan Jurasek, daha sonra sırasıyla Mlada Boleslav, Slavia Prag, Benfica, Hoffenheim (Kiralık) formaları giymiş ardından takımı Benfica'ya dönmüştü.



David Jurasek bugün saat 17.15’te, Bright Osayi-Samuel ise bugün saat 23.55’te İstanbul Havalimanı’na iniş yapacak.



Beşiktaş, yeni sezonu bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’de yapacağı antrenmanla açacak.

