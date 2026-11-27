Gürcistan 'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Beşiktaş 'ın uçağı henüz havalanmadı.

Saat 13.50'de İstanbul'a inmesi planlanan uçağın gecikmeli olarak varması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş ’tan yapılan açıklamada, "Batum Havalimanı’nda etkili olan yoğun rüzgar nedeniyle uçağımız henüz kalkış gerçekleştirememiştir." ifadeleri yer aldı.



UEFA SESSİZLİĞİNİ BOZDU

UEFA'dan olaylar sonrası açıklama yayınlandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Beşiktaş ile Hapoel Beer Sheva arasındaki UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının Beşiktaş'ın İstanbul'daki stadyumunda oynanmayacağı, Türkiye 'deki ilgili yerel makamların tavsiye ve yönlendirmeleri doğrultusunda Türkiye Futbol Federasyonu tarafından UEFA'ya bildirildi. Aynı bildirimde, karşılaşmanın oynanması için üzerinde anlaşmaya varılan yeni stadın Gürcistan'ın Batum kentindeki stadyum olduğu da aktarıldı.

Sezon boyunca oynanan diğer tüm karşılaşmalarda olduğu gibi bu akşam da UEFA, maçın organizatörü değildi. Dolayısıyla stadyumdaki güvenlik konularından sorumlu değildi ve bu konularda herhangi bir yetkisi bulunmuyordu. Stadyumdaki tüm müdahalelere, yetkili yerel makamlar tarafından kendi sorumlulukları ve yetki alanları kapsamında karar verildi ve bu müdahaleler yine söz konusu makamlar tarafından gerçekleştirildi.

Şu anda bazı medya kuruluşlarında yer alan haberlerin aksine UEFA'nın edindiği bilgilere göre, karşılaşmanın geçici olarak durdurulmasına neden olan yerel polis ile Beşiktaş taraftarları arasındaki gerginlik, Beşiktaş taraftarlarının kendi aralarında çıkan kavgayı sona erdirmek amacıyla yerel polisin Beşiktaş tribününe müdahale etmesinin ardından başladı."