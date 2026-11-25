UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın Hapoel Beer Sheva'yı Gürcistan'da ağırlayacak Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak, olumsuz hava koşulları nedeniyle Alexander Kartveli Batum Uluslararası Havalimanı'na iniş yapamadı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan TSİ 15.00’te kalkan siyah-beyazlı kafileyi taşıyan uçak, Batum’da etkisini artıran şiddetli yağmur ve dolu sebebiyle havalimanına iniş yapamayınca Rize’ye yönlendirildi. Rize-Artvin Havalimanı ’na inen Beşiktaş kafilesi, buradan kara yoluyla Gürcistan’ın Batum kentine geçecek.

BASIN TOPLANTISI İPTAL EDİLDİ

Beşiktaş Kulübü, takım uçağının olumsuz hava koşulları nedeniyle Batum yerine Rize-Artvin Havalimanı’na inmesi ve kafilenin Gürcistan'a kara yoluyla geçecek olması sebebiyle bu akşamki basın toplantısının iptal edildiğini duyurdu.

Öte yandan Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva karşılaşmasında görev alacak hakemler de olumsuz hava koşulları nedeniyle Batum yerine Trabzon Havalimanı’na iniş yaptı.

Hakem heyetinin Batum’a kara yoluyla ulaşacağı öğrenildi.

İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'nın da olumsuz hava koşullarından dolayı daha önceden Batum Stadı'nda planlanan son antrenmanını Gürcistan Futbol Federasyonunun belirlediği farklı bir sahada gerçekleştireceği bildirildi.