Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda mücadele edecek Beşiktaş, oyuncu listesini UEFA'ya bildirdi.



Siyah beyazlılarda kısa süre önce kadroya dahil edilen Eric Bailly ve Tayfur Bingöl listeye dahil edildi.



Sakatlıkları devam eden Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan'ın yanı sıra Umut Meraş kadroda yok.

Beşiktaş'ın Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan kadrosu şu şekilde:



Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Eric Bailly, Tayfur Bingöl, Onur Bulut, Gedson Fernandes, Omar Colley, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Semih Kılıçsoy, Arthur Masuaku, Jackson Muleka, Jean Onana, Alex Chamberlain, Milot Rashica, Ante Rebic, Valentin Rosier, Demir Ege Tıknaz, Cenk Tosun, Salih Uçan, Necip Uysal, Bakhtiyor Zaynutdinov.



Beşiktaş’ın Konferans Ligi D Grubu'ndaki maç programı ise şöyle;



Siyah beyazlılar ilk maçını 21 Eylül'de Brugge ile deplasmanda yapacak.

5 Ekim'de rakip Lugano. Beşiktaş, 26 Ekim'de Bodo/Glimt’e konuk oluyor.

Norveç ekibi ile 9 Kasım'da İstanbul’da karşılaşacak siyah beyazlılar, 30 Kasım’da Brugge'u ağırlıyor.



Beşiktaş grubun son maçını 14 Aralık’ta Lugano ile deplasmanda oynayacak.



Konferans Liginde grup birincileri direkt olarak son 16 turuna yükselecek. İkinciler, UEFA Avrupa Liginden gelecek 8 takımla play-off turu oynayacak.

Beşiktaş elemelerde Tirana, Neftçi Bakü ve Dinamo Kiev’i eledi. Siyah beyazlılar grup öncesi oynadığı 6 eleme maçını da kazandı.