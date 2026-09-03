Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı
03.09.2026 23:00
Beşiktaşlı futbolcuların Çorum FK maçındaki gol sevinci.
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu.
Beşiktaş, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.
Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde kullanacağı kadroyu UEFA'ya bildirdi.
Milot Rashica, Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği listede yer almadı.
İşte Beşiktaş'ın Avrupa Ligi kadrosu:
Kaleci: Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar
Savunma: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Michael Murillo
Orta saha: Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, İlhan Fakılı
Hücum: Hyeon-Gyu Oh, Ernest Poku, Dusan Vlahovic, Semih Kılıçsoy