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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı

03.09.2026 23:00

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı
Anadolu Ajansı

Beşiktaşlı futbolcuların Çorum FK maçındaki gol sevinci.

NTV - Haber Merkezi
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UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu.

Beşiktaş, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

 

Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde kullanacağı kadroyu UEFA'ya bildirdi.

 

Milot Rashica, Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği listede yer almadı.

 

İşte Beşiktaş'ın Avrupa Ligi kadrosu:

 

Kaleci: Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar

 

Savunma: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Michael Murillo

 

Orta saha: Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, İlhan Fakılı

 

Hücum: Hyeon-Gyu Oh, Ernest Poku, Dusan Vlahovic, Semih Kılıçsoy

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