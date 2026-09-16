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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı

16.09.2026 19:12

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı
Resmi Kurum

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano.

AA
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UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak olan Beşiktaş'ın kadrosu açıklandı.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği kadrosu duyuruldu.

 

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre UEFA'ya gönderilen listede şu isimler yer alıyor:

 

Kaleci: Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar

 

Defans: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo

 

Orta Saha: Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, İlhan Fakılı

 

Forvet: Hyeon-gyu Oh, Ernest Poku, Dusan Vlahovic, Semih Kılıçsoy

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