Beşiktaş'ın unutulmaz isminden derbi kehaneti: "Zor olacak ama kazanacak"

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş, 4 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da Fenerbahçe’nin konuğu olacak. Siyah-beyazlıların eski golcüsü Bobo da derbiyi değerlendirdi.



"BEŞİKTAŞ KAZANABİLİR"



Her iki takım adına da zor bir maç olacağına değinerek sözlerine başlayan Brezilyalı eski futbolcu, "Beşiktaş son karşılaşmasında 5 gollü bir galibiyet aldı. Bu bir moral oldu. Fenerbahçe ise evindeki Kayserispor müsabakasını iyi oynayamadı. Zor olacak ama Beşiktaş’ın kazanabileceği bir maç olacak görüyorum" şeklinde konuştu.



"DERBİDE HER ZAMAN OYNADIĞI GİBİ OYNARSA KAZANIR"



Bobo, siyah-beyazlıların derbiyi kazanması için nelere dikkat etmesi gerektiğini de anlattı. Eski golcü, "Beşiktaş'ın ligde maç kazanabilmesi için oyun standardını koruması lazım. Derbide ise her zaman oynadığı gibi oynasa kazanır. Çünkü derbinin kendi havası oluyor. Daha çok koşmak, gayret etmek ve istemek gerekiyor. Beşiktaş'ın da bu şekilde oynaması lazım. O zaman kazanma şansı olur diye düşünüyorum" cümlelerine yer verdi.