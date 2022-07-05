Beşiktaş Weghorst'u İstanbul'a getirdi

Beşiktaş'ın prensipte anlaşmaya vardığı Wout Weghorst, İstanbul'a geldi.

İngiltere ekibi Burnley'de forma giyen 29 yaşındaki Hollandalı santrfor, Beşiktaş için İstanbul'a geldi.

Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Weghorst, Genel Havacılık Terminali'ndan çıkış yaptı. Hollandalı futbolcuyu bir grup siyah-beyazlı taraftar tezahüratlarla karşıladı.



Beşiktaş atkısı takılan Weghorst, "üçlü" tezahüratı yaptırdıktan sonra taraftarları selamlayarak havalimanından ayrıldı.



Hollandalı futbolcunun sözleşmesindeki son detayları görüştükten sonra sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından da resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Weghorst, sözleşmeyi imzaladıktan sonra siyah-beyazlı ekibin Avusturya'daki kampına katılacak.

396 MAÇTA 163 GOL

Kariyerine Hollanda'da başlayan 29 yaşındaki oyuncu, ülkesinde Emmen, Heracles Almelo ve AZ Alkmaar, Almanya'da Wolfsburg ve İngiltere'de Burnley formaları giydi. Tecrübeli futbolcu, kariyerinde toplam 396 resmi maçta 163 kez fileleri havalandırdı.



Hollanda Milli Takımı'nın da formasını giyen Weghorst, 14 karşılaşmada 3 gol attı.