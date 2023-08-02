Beşiktaş’ın yeni hedefi Nicolas Pepe

Beşiktaş, Nicolas Pepe’yi kadrosunu katmak istiyor.



Siyah-beyazlılar, Arsenal’de forma giyen 28 yaşındaki oyuncu için resmi teklifini yaptı.



Beşiktaş, İngiliz ekibi ile sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Fildişi Sahilli oyuncuyu, bonservisi ile transfer etmek istiyor. Pepe forvet ve sağ kanat pozisyonlarında oynuyor.

GEÇEN SEZON KİRALIK OYNADI



2019’da 80 milyon Euro karşılığından Lille’den Arsenal’e transfer olan Pepe, İngiliz ekibinde çıktığı 112 maçta 27 gol attı, 21 asist yaptı.



Geçen sezon Nice’de kiralık olarak forma giyen Pepe, 28 maçta 8 gol, 1 asistlik performans gösterdi.



Pepe 28 kez formasını giydiği Fildişi Sahili Milli Takımı’nda 12 gol attı.