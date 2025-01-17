Beşiktaş'ın yeni hocası Solskjaer İstanbul'da
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, İstanbul'a iniş yaptı. Tecrübeli teknik direktör, "Bu kadar insanın bu harika kulüp için burada olması çok güzel. Başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş’ta teknik direktör arayışları son buldu.
Siyah-beyazlılar, Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşmaya vardı. 51 yaşındaki çalıştırıcı, görüşmeleri neticelendirmek ve resmi imzayı atmak üzere İstanbul’a geldi.
Solskjaer’i taşıyan uçak saat 14.30 gibi Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne indi.
Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hakan Daltaban ile Yönetim Kurulu Üyesi Merve Öztopaloğlu da Ole Gunnar Solskjaer’in yanında yer aldı.
"BAŞLAMAYI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"
Havaalanında basın mensuplarına açıklama yapan Solskjaer, "Burada olmaktan dolayı çok memnunum. Bu kadar insanın bu harika kulüp için burada olması çok güzel. Başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Bu harika şehirde olmak da çok güzel" ifadelerini kullandı. Norveçli teknik direktör, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek konaklayacağı otele geçti.
Deneyimli çalıştırıcı, Beşiktaş’ın yarın sahasında Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmayı tribünden takip edecek.
SOLSKJAER KİMDİR?
26 Şubat 1973'te dünyaya gelen Solskjaer, "Bebek yüzlü katil" lakabıyla tanınıyor.
1995'te transfer olduğu Molde'nin sezonu ikinci bitirmesini sağlayan Norveçli, ertesi yıl efsaneleri arasında yer alacağı Manchester United'ın yolunu tutmuştu.
"Süper yedek" olarak tanınan ve sonradan girdiği maçlarda kritik gollere imza atan Solskjaer, Kırmızı Şeytanlar'da 366 maçta 126 gol atmayı başardı.
2007'de profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandıran Solskjaer, United'ın rezerve takımının antrenörlüğünü yaptı.
2011'de eski takımı Molde'ye dönen Norveçli, 2014'te Cardiff City'de görev aldı ve takımının Premier League'den düşmesine engel olamadı.
2019'da tekrar Man U.'ya dönerek Mourinho'dan görevi geçiçi olarak devralan Solskjaer, 19 maçta 14 galibiyet alınca teknik direktörlük koltuğunu kalıcı olarak devraldı.
Norveçli teknik adam, 2021'de Kırmızı Şeytanlar'ı Avrupa Ligi finaline taşıdı.
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