Beşiktaş'ın yeni kaptanları belli oldu

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile yönetim kurulunun kararıyla futbol A takımı kaptanlığı hususunda değişikliğe gidildiği belirtildi.

Açıklamada, "Teknik ekibimizin saha içinde daha etkili olabilecek pozisyonda oynayan futbolcularımızın kaptanlığa getirilmesi görüşüyle ve yönetim kurulumuzun kararıyla Futbol A Takımımızın birinci kaptanlığına Orkun Kökçü, ikinci kaptanlığına ise Wilfred Ndidi getirilmiştir. Necip Uysal ile Mert Günok’a kaptanlık dönemlerindeki emekleri için teşekkür eder, yeni kaptanlarımız Orkun Kökçü ile Wilfred Ndidi’ye kaptanlık görevlerinde başarılar dileriz." denildi.