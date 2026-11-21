Beşiktaş'ın yeni sponsoru belli oldu
21.11.2026 14:12
Anadolu Ajansı
Beşiktaş, geçen günlerde de forma sırt sponsorunu açıklamıştı.
Beşiktaş Kulübü, futbol takımının yeni konç sponsoru Fuzul oldu.
Beşiktaş'ın yeni konç sponsoru belli oldu.
Siyah-beyazlı kulüp konuya ilişkin yeni açıklama yaptı.
Açıklamasında, "Kulübümüz, Fuzul Tasarruf Finansman A.Ş ile futbol A takımımızın konç sponsorluğunu kapsayan sponsorluk anlaşması imzaladı. İmzalanan sponsorluk anlaşması doğrultusunda Fuzul, 2026-27 sezonu sonuna kadar futbol A takımımızın konçunda yer alacak." denildi.
Fuzul, Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın isim sponsoru olmuştu.