Beşiktaş'ın yeni transferi sağlık kontrolünden geçti

Detaylı kan tetkikleri yapılan Bulut; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

GEÇTİĞİMİZ SEZON 27 MAÇTA SÜRE ALDI

19 Ocak 2006'da Almanya'nın Eschweiler kentinde doğan Taylan Bulut, Germania Dürwib ve Leverkusen altyapılarında forma giydikten sonra 2020 yılında Schalke altyapısına transfer oldu.



Schalke ile 2. Bundeliga'da 27 maça çıkan genç futbolcu 1 gol atarken, 1 kez de asist yaptı.

