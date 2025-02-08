Beşiktaş'ın yeni transferi Arroyo yola çıktı: İstanbul'a iniş saati belli oldu
Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo, sağlık kontrollerinden geçip sözleşme imzalamak için bu gece İstanbul'a geliyor. 18 yaşındaki futbolcu 00.05'te İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacak.
Beşiktaş, ara transfer döneminin ilk resmi imzasını atmaya hazırlanıyor.
Siyah-beyazlılar Independiente forması giyen Keny Arroyo ve kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını açıklamıştı.
Beşiktaş'ın yeni transferi Arroyo, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu gece İstanbul'a geliyor.
Arroyo'yu taşıyan uçak bu gece 00.05'te İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacak.
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