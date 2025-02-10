Beşiktaş'ın yeni transferi Elan Ricardo kimdir, kaç yaşında, nereli? (Elan Ricardo'nun kariyeri)

Beşiktaş Kulübü, Kolombiyalı futbolcu Elan Ricardo'nun transferi için oyuncu ve kulübü CD La Equidad ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

ELAN RİCARDO KİMDİR?



Elan Joseph Ricardo Ochoa, 20 Şubat 2004'te Kolombiya'nın Barranquilla şehrinde doğmuş bir futbolcudur. Orta saha mevkiinde görev yapan Ricardo, kariyerine 2022 yılında CD La Equidad Seguros SA takımında başlamıştır.



2023 yılında La Equidad ile profesyonel sözleşme imzalayan Ricardo, 2026 yılı sonuna kadar bu kulüple anlaşmalıdır. Kariyeri boyunca 46 maçta forma giymiş, 8 gol atmış ve 3 asist yapmıştır.



Sahada merkez orta saha pozisyonunda görev alır ve oyun kurma becerileriyle dikkat çeker.



Genç yaşına rağmen Kolombiya futbolunda önemli bir potansiyele sahip olan Ricardo'nun, Avrupa futboluna transferiyle birlikte yeteneklerini uluslararası arenada sergilemesi beklenmektedir.

