Beşiktaş'ın yeni transferi Elan Ricardo, sağlık kontrollerinden geçti

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo, sağlık kontrolünden geçti.



Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre Acıbadem Altunizade Hastanesindeki kontrollerde öncelikle kan tetkikleri yapıldı.



Ortopedi, iç hastalıkları, göz kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edilen Ricardo'nun tetkikleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

