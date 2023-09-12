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Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly ilk maçında sakatlandı

Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük ile oynadığı hazırlık maçında ilk kez siyah-beyazlı formayı giyen yeni transfer Eric Bailly sakatlanarak oyundan alındı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly ilk maçında sakatlandı

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, Fatih Karagümrük’le oynadığı hazırlık maçını Ghezzal ve Rebic’in golleriyle 2-0 kazanırken, Manchester United’dan yeni transfer edilen Eric Bailly şanssız bir başlangıç yaptı.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; Fildişi Sahilli stoperin adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle ilk yarıyı tamamlayamadığı aktarıldı.

Ciddi bir maç eksiği bulunan Bailly’nin ilk devrenin bitmesine kısa süre kala ağrı şikayetiyle kenara geldiği ifade edildi.

RİSKE EDİLMEDİ

Doktorlar ve teknik heyetin bu beklenmeyen gelişme üzerine tecrübeli futbolcuyu riske etmeyerek, oyundan aldıkları kaydedildi.

Bailly'nin durumu çekilecek MR sonrası netlik kazanacak.

Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly ilk maçında sakatlandı - 1
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