Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da, havaalanında kartal pozu
30.01.2026 16:49
Arnavut futbolcu Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'a iniş yaptı. Asllani, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına kartal pozu verdi.
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Arnavut milli futbolcu Kristjan Asllani, İstanbul'a indi.
İtalya'nın Milano kentinden kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu kulüp yetkilileri karşıladı.
Beşiktaş atkısını boynuna takan Asllani, kartal pozu verdi.
SAĞLIK KONTROLÜ SONRASI İMZA
Siyah-beyazlıların, son görüşmeler ve sağlık kontrollerinin ardından Kristjan Asllani ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Profesyonel kariyerine 2021'de altyapısından yetiştiği Empoli'de başlayan Arnavut oyuncu, sırasıyla Inter ve Torino'da da forma giydi.
